الداخلية التركية: القبض على 34 أجنبيا بتهمة ارتباطهم بتنظيم "داعش"

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، "القبض على 34 أجنبيا بتهمة ارتباطهم بتنظيم "داعش" بحملة أمنية متزامنة شملت 7 ولايات"، مشيرا إلى أن "المعتقلين مطلوبون لدى الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". واعتقلت السلطات التركية في 28 كانون الثاني الماضي شخصين بتهمة إطلاق النار على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية بمنطقة ساريير شمالي إسطنبول، مما أسفر عن مقتل مواطن تركي.

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