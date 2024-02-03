أبو زيد: الضربات الأميركية بالعراق وسوريا تنبئ بمخاطر تصعيد للوضع ونأمل ألا يتوسع إلى لبنان

اشار النائب السابق أمل ابو زيد، على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الضربات الاميركية في العراق وسوريا رداً على استهداف إحدى القواعد العسكرية في الأردن، تنبىء بمخاطر تصعيد للوضع في المنطقة نأمل ألا يتوسع إلى لبنان، وأن تعود جبهتنا الجنوبية إلى الهدوء والاستقرار حماية لهذا البلد، وتحضيراً للظروف الملائمة لانتخاب رئيس للبلاد تأميناً للميثاقية وللشراكة الوطنية الحقيقية، بعيداً من محاولات الاستئثار بالقرار ومصادرة صلاحيات الرئيس المسيحي".

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