افادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن "فرق الإسعاف في الصليب الأحمر توجهت إلى بلدة الضهيرة في القطاع الغربي، بعد قصف اسرائيلي بالقذائف الفوسفورية للبلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر توجه فرق الاسعاف في الصليب الاحمر الى الضهيرة بعد قصف بالقذائف الفوسفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.