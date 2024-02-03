بسبب أزمات البحر الأحمر .. أسامة ربيع: 376 مليون دولار انخفاضًا في إيرادات قناة السويس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس عن انخفاض إيرادات هيئة قناة السويس من 804 ملايين دولار بنهاية 2023 إلى 428 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، بتراجع قيمة 376 مليونًا، وبنسبة 46% عن العام الماضي.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة “on”، إنه لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصل لـ 2155، وانخفض لـ 1362 في 2024 بنسبة تراجع 36%.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتويلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

وواصل:”طريق قناة السويس ما زال هو الأفضل والأقصر والأكثر امانا ، ورأس الرجاء الصالح طريق غير مستدام وبلا خدمات، الملاحة فيه صعبة جدًا”