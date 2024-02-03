انت الان تتابع خبر اعتداءات تفصل مناطق واسعة شرق القناة عن خدمة الانترنت عبر الكابل الضوئي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشبكة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجاميع مسلحة قامت فجر اليوم باستهداف 16 كابينة ومجموعة من الكوابل الضوئية في مناطق متفرقة من حي البلديات وحي الامين. أدى الى انقطاع تام للانترنت لدى أكثر من 40 ألف مستخدم ومؤسسة حكومية واهلية في مناطق واسعة من شرق بغداد.وتستنكر ايرثلنك هذا الاعتداء الذي قامت به الجماعات التخريبية على البنى التحتية التي تمثل العمود الفقري للانترنت في العراق في وقت حرج تُقبل فيه الحكومة العراقية على إجراء تحول رقمي كبير تشهده المنطقة، والتي تُعد واحدة من أساسيات عمله هو وجود بنية تحتية قوية ومستقرة قادرة على تأمين الاتصالات في البلد، فإنها تطالب وزير الداخلية والسادة قادة القوات الامنية بتوفير الحماية لفرق الصيانة لتتمكن من اصلاح الاضرار وارجاع الخدمة الى المشتركين، وفقاً للبيان.

وتتابع، "في الوقت الذي تعمل فيه الشركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات على تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات والانترنت في البلاد نرى ان هذا الاستهداف الممنهج للقطاع والبنى التحتية التي تستند عليه البلاد انما هو مخطط إرهابي كبير يستهدف التطور والتقدم التكنولوجي على مستويات كثيرة أهمها قطاع الاتصالات والانترنت".

يذكر أن هذا الاستهداف الارهابي ليس الاول، فقد سبق وان تعرضت البنى التحتية للوطني للإنترنت من ايرثلنك لأعمال مشابهة في محافظات متعددة. وبينما تأخذ ايرثلنك على عاتقها اصلاح الاضرار في أسرع وقت ممكن وضمان عودة الخدمة لجميع المشتركين، فإنها تدعوا القوات الامنية لضرورة التحقيق العاجل في الاعتداء وتسليم المسؤولين عنه الى القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل، بحسب البيان.

وبينت الشبكة، ان العصابات الإرهابية لا تزال تمنع فرق الوطني من ايرثلنك وفرق وزارة الاتصالات من اصلاح اضرار عمليات التخريب وإعادة الخدمات للمواطنين.

