سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت سلطنة عمان، عن تضامنها مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية ، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين.

وشدد الوزيران على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والتأكيد على أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف.