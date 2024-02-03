منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تؤكد استمرارها في دعم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في مالطا إيان بورج التزام المنظمة بدعم أوكرانيا، وإبقاء الحرب ضد أوكرانيا على رأس جدول أعمال المنظمة.

وذكرت المنظمة في بيان، اليوم السبت أنه في كييف، التقى الرئيس الحالي للمنظمة الوزير بورج مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وقال بورج إن "مالطا طوال فترة رئاستها للمنظمة الأوروبية ستواصل التركيز بقوة على الحاجة الملحة لإنهاء هذه الحرب، بينما تعمل في الوقت نفسه على إيجاد حلول عملية لمساعدة أوكرانيا وشعبها"، مؤكدا أن المنظمة ستظل منخرطة وملتزمة بدعم الحكومة والمجتمع المدني والشعب في أوكرانيا.

ومن ناحية أخري، أعلنت قوات حرس الحدود البولندية وصول 18 ألفا و400 لاجئ أوكراني إلى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما غادر نحو 19 ألف لاجئ أوكراني أمس /الجمعة/ إلى بلادهم، بحسب "راديو بولندا" اليوم.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وفي سياق أخر، أعلنت شركة "يوكرينيرجو" لتشغيل الطاقة في أوكرانيا صباح اليوم أن محطة فرعية لتشغيل الطاقة وخطين للكهرباء ذات الجهد العالي في منطقة دنيبروبتروفسك تعرضت لأضرار جراء قصف شنته طائرة روسية بدون طيار قبل ساعات قليلة.

وذكرت الشركة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم شن الجيش الروسي هجومًا جديدًا بطائرة من طراز "شاهد" على منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك للمرة الثالثة، ونتيجة لذلك، انقطعت خدمة الكهرباء عن المستهلكين في المنازل والمصانع في مدينة كريفي ريه"، موضحة أن فرق الإصلاح والصيانة التابعة للشركة بدأت جهود الاستجابة للطوارئ بمجرد انتهاء حالة التأهب للغارة الجوية.