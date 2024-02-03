إيلون ماسك ينتقد سياسة بايدن ويتهمه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اتهامات للرئيس جو بايدن، بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية، لتأمين الدعم لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ماسك في منشور على موقع التدوينات القصيرة، "إكس" تويتر سابقًا له: "استراتيجية بايدن بسيطة للغاية، أولا، السماح لأكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد. ثانيا، إضفاء الشرعية عليهم لإنشاء أغلبية دائمة، دولة الحزب الواحد، ولهذا السبب يشجع الهجرة غير الشرعية كثيرا".

وتابع: "وهذا ما يفسر العدد الصغير من عمليات الترحيل. كل عملية ترحيل هي صوت ضائع".

وينتقد ماسك سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه المهاجرين، ويعتقد أن بايدن لا يفعل ما يكفي لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، فضلًا عن أنه أيد فكرة حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بشأن تأمين حدود الولاية مع المكسيك دون مساعدة الإدارة.