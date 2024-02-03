قبيسي: لبنان لا يمكن أن يسكت على ظلم ولا على محتل

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، خلال تعزيته اهالي عنصري "أفواج المقاومة اللبنانية أمل" مصطفى عباس ضاهر وعلي خليل محمد في بلدة السلطانية، إلى أنّ "تراب الجنوب اللبناني جُبل بدماء الشهداء، فمنذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين شاركت قرانا وبلداتنا المعاناة وأصبحت بلدات مواجهة لتحرير فلسطين بلغة كرسها الامام المغيب السيد موسى الصدر".
ولفت إلى أنّ "هذه الشهادة هي رسالة إلى كل احرار العالم، بأن لبنان لا يمكن أن يسكت على ظلم ولا على محتل، وبالتالي ستبقى رسالة الامام الصدر راية خفاقة في سماء لبنان ليبقى هذا الوطن حرًا".
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