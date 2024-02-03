القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 7 مسيرات فوق البحر الأحمر وضربنا 4 كانت جاهزة للانطلاق الجمعة

ذكرت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ "السفينة يو أس أس كارني أسقطت مسيّرة فوق خليج عدن الجمعة، ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار"، وذلك مع استمرار الضربات الأميركية البريطانية على اليمن ردًا على استهداف القوات اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تضامنًا مع غزة.

ولفتت إلى "أننا نفذنا الجمعة ضربات ضد 4 مسيرات تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق"، موضحة أنّ "المسيرات كانت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، مشيرة إلى أنّ "المسيّرات شكلت تهديدًا للسفن وللبحرية الأميركية في المنطقة ودمرناها دفاعا عن النفس".