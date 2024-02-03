دانت وزارة الخارجية الروسية، "الضربات الأميركية على سوريا والعراق التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، داعية إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأميركية في سوريا والعراق. ولفتت إلى أنّه "من الواضح أن الضربات الجوية الأميركية مصممة خصيصا لتأجيج الصراع في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الضربات الأميركية في سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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