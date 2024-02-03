2 طن ألبان يوميًا.. أبرز المعلومات عن أكبر مزرعة لتربية الجاموس المحسن وراثيًا في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

على بعد أكثر من 100 كيلو متر شمال غرب محافظة المنيا، وفي عمق الصحراء الغربية بطريق الواحات، تجد أكبر المشروعات القومية التي تشهدها محافظة المنيا، لتحسين الجاموس وراثيًا، وللنهوض بالثورة الحيوانية وتوفير كميات كبيرة من اللحوم والألبان.

وتعد مزرعة الإنتاج الحيواني النموذجية لتحسين الجاموس وراثياً، من المزارع النموذجية في منطقة غرب غرب المنيا، بحدود مركز بني مزار الكائن شمال المحافظة، وتقوم فكرتها على تلقيح الجاموس المصري بالعجول الإيطالي.

"الخليج 365" ينشر كل ما تريد معرفته عن المزرعة النموذجية، والتي تضخ أعدادًا من ذلك الجاموس المُحسن وراثيًا لدى بعض المُربين لتحسين السلالات في الأسواق وفي مجتمع المزارعين بالقرى المختلفة.

- يتبع المشروع وزارة الزراعة، وتم إنشاؤه على مساحة 15 فدانًا بالمنطقة الصحراوية غرب غرب المنيا.

- تقوم فكرة المزرعة على تلقيح الجاموس المصري بالإيطالي لإنتاج سلالات محسنة وراثياً تفيد السوق المصري، وأثبتت نجاحها في مزارع المنيا، ويتم إجراء اختبارات على نتائج التلقيح لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

- تضم المزرعة 26 عنبر بطاقة استيعابية 1500 رأس ماشية.

- يهدف المشروع لتوفير كميات كبيرة من الألبان، ويوجد به 2 محلب للألبان، تنتج نحو 2 طن ألبان يوميًا.

- أعلنت وزارة الزراعة سابقًا عن بيع 450 رأس ماشية محسنة وراثيا للمزارعين، وتوزيع 350 رأس بالقرى المختلفة لتحسين النسل.