رفعت الفائدة 36.5%.. كيف أدارت حفيظة أركان سياسة تركيا النقدية في 8 شهور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تفاجأت الأسواق بإعلان حفيظة غاية أركان استقالتها من منصب محافظ المصرف المركزي التركي، عبر تويتة على حسابها بموقع "إكس"، بعد مرور 8 شهور من تكليفها بالمنصب، والتي تعد أول امرأة حظيت به في أنقرة.

وتعد حفيظة غاية أركان المحافظ الخامس للبنك المركزي التركي خلال آخر 4 سنوات، حيث تم إقالة 4 محافظين قبلها، وسط اتهامات بعدم استقلالية السياسة النقدية وتدخل الرئيس رجب طيب أردوغان ورغبته في اتباع سياسة نقدية مرنة تقوم على خفض الفائدة وليست تشددية تقوم على زيادة سعر الفائدة.

لكن أركان التي عينت في منصبها بالمركزي التركي في يونيو الماضي، بعد أيام من إعادة انتخاب أردوغان، أعادت السياسة النقدية إلى المدرسة التقليدية التي تقوم على رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم.

وخلال 8 شهور رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي التي ترأسها حفيظة غاية أركان سعر الفائدة بمجموع 36.5% على 8 مرات، ليرتفع من 8.5% إلى 45% لمواجهة الضغوط التضخمية- زيادة أسعار السلع.

ورغم الارتفاع الكبير لسعر الفائدة فإن معدل التضخم ارتفع من 39.59% في مايو الماضي إلى 64.77% في ديسمبر الماضي، فيما تستهدف تركيا النزول بمتوسط معدل التضخم السنوي إلى 5% على المدى الطويل، وفق آخر بيانات معلنة على موقع البنك المركزي التركي.

كان رئيس تركيا قرر تعيين حفيظة غاية أركان محافظا للمصرف المركزي التركي خلفا لـ"شهاب قافجي أوغلو" في وقت تواجه فيه بلاده ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الليرة.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية قرارات لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة بالبنك المركزي التركي برئاسة حفيظة غاية أركان خلال 8 شهور من توليها المنصب قبل الاستقالة:

22 يونيو 2023: زاد سعر الفائدة بنسبة 6.5% دفعة واحدة إلى 15% بدلا من 8.5%.

20 يوليو 2023: زاد سعر الفائدة بنسبة 2.5% إلى 17.5%.

24 أغسطس 2023: ارتفع سعر الفائدة بنسبة 7.5% دفعة واحدة إلى 25%.

21 سبتمبر 2023: صعد سعر الفائدة بنسبة 5% إلى 30%.

26 أكتوبر 2023: زاد سعر الفائدة بنسبة 5% إلى 35%.

23 نوفمبر 2023: زاد سعر الفائدة بنسبة 5% إلى 40%.

21 ديسمبر 2023: ارتفع سعر الفائدة بنسبة 2.5% إلى 42.5%.

25 يناير 2024: زاد سعر الفائدة بنسبة 2.5% إلى 45%.

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