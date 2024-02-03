شعبة الدواجن: 10 جنيهات قفزة بالأسعار بسبب الدولار وصعود آخر محتمل في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن ارتفع بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستواه في الشهر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما يرجع إلى زيادة سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء الحية وصل في الأسواق إلى 95 جنيها للمستهلك، محذرا من وصوله إلى 100 جنيه خلال شهر رمضان في حالة استمرار الأوضاع الحالية، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

ووصل سعر كيلو أوراك الدواجن البيضاء إلى 100 جنيه، كما يباع كيلو البانيه بسعر يتراوح بين 210 جنيهات و220 جنيها في الأسواق، بينما وصل سعر الكيلو الدواجن المجمدة إلى 120 جنيها، وفقا لسامح السيد.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض يتراوح حاليا بين 140 و150 جنيها بنسبة زيادة 15% خلال الفترة الأخيرة.

ووصل سعر الكتكوت إلى 29.5 جنيه خلال الأيام الأخيرة، بحسب السيد.

وأشار سامح السيد إلى أن متوسط سعر العلف زاد إلى نحو 31 ألف جنيه للطن، بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى مستويات تجاوزت 70 جنيها، كما أشار إلى ارتفاع الأدوية البيطرية بنسبة 300% بما ساهم في زيادة التكلفة.

وتعتمد مصر على استيراد نحو 95% من استهلاكها من أعلاف الذرة الصفراء والصويا، وفقا لسامح السيد.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأسابيع الأخيرة لمستويات قياسية مقابل الجنيه، في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر، وهو ما أدى بالصناع والتجار إلى رفع أسعار العديد من السلع خلال الفترة الأخيرة بشكل متزامن مما يزيد من تكلفة المعيشة ويضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وذكر سامح السيد أن صناعة الدواجن تعمل حاليا بصورة عشوائية وغير منظمة، وأن هناك حلولا سريعة لأزمة ارتفاع الأسعار، والتي تتمثل في تحويل محلات بيع الدواجن والطيور الحية إلى بيع المبرد والمجمدة، إلى جانب ربط مجازر الدواجن بالمزارع مباشرة مما يقلل حلقات التداول العديدة والتي تؤدي إلى زيادة التكلفة وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أنه من المنتظر بدء تنظيم معارض "أهلا رمضان" بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية للجيزة لبيع السلع الغذائية بأسعار الجملة ومن بينها الدواجن، خلال الأسبوع المقبل، متوقعا أن تعيد للسوق بعض التوازن فيما يتعلق بأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.