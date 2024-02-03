500 لاعب من 22 دولة.. شرم الشيخ تستضيف بطولة كأس العالم لألعاب القوى البدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لألعاب القوى البدنية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري، بمشاركة 500 لاعب من 22 دولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام الروسي.

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فعاليات البطولة انطلقت اليوم بميزان المشاركين، ومن المقرر أن تبدأ منافسات القوة كاملة "سنجل ومالتي بلاي" للرجال والسيدات بجميع الأعمار والأوزان غدًا، إضافة إلى منافسات بنش برس وديدليفت "سنجل ومالتي بلاي" رجال وسيدات لجميع الأعمار والأوزان.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن منافسات القوة رو سيدات، والقوة كلاسيك رو للسيدات ستنطلق يوم الإثنين الموافق 5 فبراير، بجانب منافسات قوة رو ناشئين بنين، و القوة كلاسيك رو ناشئين جميع الأعمار والأوزان.

وتابع: "تنطلق منافسات القوة رو، وقوة كلاسيك رو يوم الثلاثاء 6 فبراير، ويوم الأربعاء 7 فبراير تلعب منافسات قوة رو مفتوح وشباب، وفي يوم الخميس 8 فبراير قوة كلاسيك رو مفتوح وشباب".

وأكد أن ختام منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوى بشرم الشيخ المنافسات يوم الجمعة المقبلة بمنافسات البنش وديدليفت رو رجال وسيدات لجميع الأعمار.