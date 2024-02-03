قبلان: تعالوا لننتخب رئيسا للجمهورية يكون مدخلا لانتظام الوضع السياسي والاقتصادي

دعا النائب قبلان قبلان، شركاء الوطن إلى "وحدة تأمل، ونقول لهم ان هذا العدو عندما يفرغ من غزة سيكون أمامه لبنان من أجل تنفيذ مشاريعه وطموحاته القديمة، واذا كان العدو يقول اليوم انه يستهدف فريق اوطائفة، وهو يريد بذلك أن يحيد الآخرين، اما الاستهداف فهو لكل لبناني يعتبر تحديا لإسرائيل".

وأكد قبلان اننا "لا نريد اي خلاف في الداخل، علينا أن نقفل كل الأبواب امام العدو الذي يزرع الفتنة، وعلينا أن نكون قلبا واحدا امام العدو من أجل حفظ بلدنا، وهذا البلد يتسع للجميع، ولا يمكن لأحد أن يلتقي على هدف واحد من أجل إخراج بلدنا مما هو فيه، بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا تراهنوا على وهن او تبديل او تراجع، وتعالوا لننتخب رئيسا للجمهورية يكون مدخلا لانتظام الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وكرر موقف حركة أمل "استعادة الودائع، كل الودائع، ونقول لكل الذين يقولون ان خطابنا شعبوي، سنستمر بهذا الخطاب حتى استعادة أموال المودعين، ولوخيرنا بين المصارف واموال المودعين، لن نتخلى عن أموال المودعين".

وشدد على "تمسك حركة أمل بالمنهج المقاوم، النهج الذي قاتلنا به أميركا، النهج الذي صنع تحريرا،وقال نحن مع فلسطين مع غزة، وهذا الكلام لا يلومنا احد عليه، موقعنا هو مع فلسطين، سنبقى مستمرون بالدفاع عن ارضنا بامكانيتنا المتواضعة ومتمسكون بالدفاع عنها مقاتلة المحتل المعتدي ولن نكون في موقع المفرج".