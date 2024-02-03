"النشرة": قصف إسرائيلي استهدف يارون والضهيرة وعلما الشعب وأطراف مركبا وراشيا الفخار وكفرحمام

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة مركبا وألقى قذائف مباشرة من دبابة ميركافا تجاه الواجهة الشرقية للبلدة المُطلة على وادي هونين"، كما استهدف الطيران المسيّر بلدة يارون والمدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدتي علما الشعب والضهيرة. هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي اسرائلي استهدف أطراف راشيا الفخار وحرج كفرحمام في القطاع الشرقي.

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