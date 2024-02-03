الجيش الأردني: لا صحة للتقارير بشأن مشاركة طائرات أردنية في العمليات على العراق

أعلن الجيش الأردني، أنّه "لا صحة للتقارير بشأن مشاركة طائرات أردنية في العمليات على العراق".

وأمس، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ الأردن شاركت في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على العراق وسوريا، الليلة الماضية، موضحة أنّ طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني شاركت في الهجوم الأميركي الجوي على العراق وسوريا.

ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن "الطائرات الأردنية انضمت إلى الهجوم بعدما تم تحديد أهداف لها".