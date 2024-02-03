أكّد المفوض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أنّه مستمر في منصبه "طالما أننا قادرون على دعم اللاجئين الفلسطينيين"، وذلك في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" بعد تعليق بعض الدول تمويل الوكالة إثر مزاعم إسرائيلية بشأن مشاركة موظفين لها بعملية "طوفان الأقصى" في غزة.
ولفت إلى أنّ "قرارات وقف التمويل متسرعة وغير منطقية ومدفوعة بحالة الاستقطاب التي فرضتها الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر المفوض العام للأونروا: قرارات وقف التمويل غير منطقية ومدفوعة بحالة الاستقطاب التي فرضتها الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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