الأجواء تشتعل.. القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وفي وقت سابق، أدانت الرئاسة العراقية "العدوان الأمريكي" على الأراضي العراقية – السورية، قائلة إن العدوان الذي تعرضت له مدينة القائم في محافظة الأنبار ومناطق حدودية عراقية أخرى غرب البلاد من قبل الولايات المتحدة وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، يُمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، رغم إعلان الحكومة العراقية غير مرة رفضها مثل هذه الأعمال، كما أن هذه الهجمات تعمل على تصعيد التوتر وتهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.