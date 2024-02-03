أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرات أطلقت ليلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، أنه أسقط تسعاً من 14 طائرة مسيرة أطلقت، ليل الجمعة السبت، على جنوب أوكرانيا ووسطها.

وقال سلاح الجو إن «اوكرانيا دمرت تسع مسيرات في مناطق دنيبرو وأوديسا وميكولاييف وجيتومير».

وأدى القصف إلى حرمان آلاف الأشخاص من التيار الكهربائي في منطقة دنيبرو الوسطى، وفقاً للسلطات الأوكرانية.

وطاول انقطاع التيار خصوصاً مدينة «كريفي ريغ»، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح مسؤول محلي في منطقة دنيبرو أن 15 ألفاً من سكان «كريفي ريغ» حرموا من التيار الكهربائي بعد الهجوم.

وأضاف المسؤول أن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المدينة و«تفتقر بعض العائلات إلى إمدادات المياه»، نافياً «سقوط قتلى أو جرحى». لكنه أشار إلى إصابة منزلين بأضرار.

من جهته، قال مسؤول عسكري في المدينة إن شركات الطاقة «ستضع جداول بانقطاعات طارئة» في المدينة.

وسيتوقف الترامواي السريع في «كريفي ريغ» عن العمل مع استخدام بعض المستشفيات مولدات كهرباء.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أنها تعمل على إصلاح البنى التحتية الحيوية.