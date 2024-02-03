روسيا تطلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بمطالبة البعثة الروسية في مجلس الأمن، اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب سبوتنيك، قال بوليانسكي:" لقد طلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتهديدات للسلام والأمن الناجمة عن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".

وأضاف بوليانسكي أن "غيانا التي ترأس المجلس هذا الشهر تخطط لتحديد الاجتماع في الساعة 16.00 بتوقيت نيويورك منتصف الليل بتوقيت موسكو في 5 فبراير".

وكانت الولايات المتحدة، كجزء من الضربات الانتقامية ضد هجوم على قاعدتها العسكرية في الأردن، قد استهدفت في السابق أكثر من 85 هدفا تابعا لقوات الحرس الثوري الإسلامي والتشكيلات المرتبطة به في العراق وسوريا. وكانت أهداف الولايات المتحدة هي مرافق الحرس الثوري والجماعات ذات الصلة.

وذكرت القيادة المركزية للبنتاجون ونفذت الضربات في حوالي الساعة 16.00 يوم أمس الجمعة، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (00.00 بتوقيت موسكو يوم السبت).