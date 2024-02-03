رئيس مستوطنة إسرائيلية: 80 ألفا نزحوا من منازلهم وتضرر المئات بالحدود مع لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قال ديفيد أزولاي، رئيس مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب سبوتنيك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن أزولاي، في مقابلة أن 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم وتضرر 130 منزلا في مستوطنة "المطلة" الواقعة شمالي إسرائيل نتيجة القذائف على طول الحدود مع لبنان.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن المستوطنين ليسوا شعبا حرا في بلادهم، وهو عار على الشعب الإسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية صامتة أمام استمرار مد نزوح هؤلاء المستوطنين عن منازلهم.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الجمعة، إن عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم هي شرط وقف العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان، مشددا على أن العمليات لن تتوقف إلا بعد تحقيق هذا الشرط، حتى في حالة التوصل لاتفاق هدنة مع حركة "حماس" في غزة.