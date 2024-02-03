ما هي قدرات القاذفة الأمريكية "B-1" التي شاركت بالضربات على العراق وسوريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - "سي إن إن"

شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية كبيرة على 85 هدفًا في 7 مواقع في كل من العراق وسوريا، مساء أمس الجمعة؛ رداً على مقتل 3 من جنودها فى قاعدة "البرج 22" بالأردن، كبداية ما يرجّح أنه سيكون سلسلة من الضربات واسعة النطاق على الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي تتهمها واشنطن بالوقوف وراء الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

واستمرت الضربات الأمريكية لنحو 30 دقيقة متواصلة على مواقع عراقية وسورية، انتقاما لقتلاها الـ 3 وجرحاها الـ 40 في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقع تمركزهم على الحدود الأردنية السورية الأحد الماضي.

وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة "CNN"، أن البنتاجون استخدم في ضرباته قاذفات قنابل من طراز "B-1"، مشيرا إلى أنها حلّقت من الولايات المتحدة إلى وجهتها بشكل متواصل دون توقف، عبر عمليات التزود بالوقود جوا.

وتعتبر القاذفة "B-1" الأمريكية واحدة من أثقل القاذفات متعددة المهام بعيدة المدى حول العالم، إذ أنها قادرة على حمل أكبر حمولة من الأسلحة الدقيقة "الموجّهة" وغير الدقيقة في مخزون القوات الجوية الأمريكية، كما تمثل الدعامة الأساسية لقوة القاذفات بعيدة المدى الأمريكية.

وفي السبعينيات تم تطوير القاذفة "B-1" كبديل للطائرة "B-52"، لتخرج النسخة المعززة "B-1B" التي دشنتها إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان عام 1981، لتسجل فيما بعد نحو 50 رقما قياسيا عالميا من حيث السرعة والحمولة والمدى.

كذلك اعترفت الرابطة الوطنية للملاحة الجوية بالقاذفة "B-1B"؛ بعد أن أكملت واحدة من أكثر 10 رحلات جوية "لا تنسى" عام 1994.