ننشر صور تصميم السيارة الكهربائية المتوقع إنتاجها نهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

ينشر الخليج 365 صورًا لتصميم وشكل السيارة الكهربائية والتي سيقوم بإنتاجها فريق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك صورة للمقصورة الرئيسية لقيادة السيارة.

يضم فريق العمل الدكتور محمد الغمري رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، ومن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، ومن شركة متجر للهندسة والتجارة المهندس محمد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمود عباس العضو المنتدب، حازم الطاهر مدير مشروع السيارة الكهربائية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، مؤكدًا دعم الوزارة للفريق وتذليل أي عقبات قد تعوق مواصلة تصنيع السيارة وتطويرها، موجهًا بأهمية سرعة الانتهاء من إنتاج السيارة؛ لتصبح جاهزة للطرح في الأسواق المصرية خلال العام الجاري.

كما أكد وزير التعليم العالي على سير العمل في تصنيع السيارة، حيث تم الانتهاء من تصميم السيارة بالكامل، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي.

ومن المقرر أن يعلن فريق العمل عرضًا تقديميًا حول السيارة الكهربائية، مناقشين المواصفات الفنية للسيارة، ومراحل التصميم والتصنيع، ونتائج الاختبارات التي تم إجراؤها، وزيارة عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات؛ للحصول على أفضل المواصفات، وتطوير المنتج بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري.