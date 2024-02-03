تظاهر مئات الإسرائيليين ضد الحكومة الإسرائيلية في مدينتي حيفا ورحوبوت مطالبين بانتخابات مبكرة وإعادة الأسرى من غزة، فيما تظاهر آخرون أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مطالبين بعزله. هذا، وشهدت منطقة وسط تل أبيب مظاهرة للمطالبة بالإسراع في عقد صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات إسرائيلية بحيفا وتل أبيب ورحوبوت تطالب بعزل نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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