لجنة الاجراء المتقاعدين في القطاع العام: لمعاش تقاعدي محترم وإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة

طالبت "لجنة الاجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسساته"، في بيان، بـ"الاستفادة من تقاعد مريح وذلك بتقاضي معاش تقاعدي محترم وليس فتاتا، العمل الجاد على اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يتناسب وسعر صرف الدولار في السوق".

ودعت الى "إعفائنا من اشتراكات الضمان الصحي التي أصبحت عبئا كبيرا، فالأجراء المتقاعدون لا دخل ماليا لديهم ولم يتقاضوا تعويضاتهم حتى الساعة، على ان يشمل قانون التقاعد وان يستفيد من التعديلات تلك كل من تقاعد او قبض تعويضا له منذ العام ٢٠١٩ حتى الان، حيث ان التعويضات التي صرفت وسوف تصرف لاحقا فقدت كامل قيمتها، ونحن الأجراء الذين تقاعدوا قد افنينا كل عمرنا في خدمة المواطن والدولة ونطمح بعد وصولنا الى هذا السن للعيش بكرامة".