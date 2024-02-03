العبسي من باريس: لتحمل مسؤولية انقاذ بلادنا والنظر بعين الحكمة الى تطورات المنطقة

يواصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي والوفد المرافق جولته الاوروبية، تحضيرا ليوبيل مرور ثلاثمئة سنة على الشراكة مع الكرسي الرسولي.

والتقى العبسي في باريس، الجالية اللبنانية خلال حفل استقبال اقامه على شرفه القائم باعمال السفارة اللبنانية زياد طعان بحضور الطاقم الديبلوماسي والوفد المرافق وحشد من ابناء الجالية اللبنانية.

وشدد طعان، خلال كلمة ترحيبية القاها في المناسبة، على "دور العقلاء في انقاذ لبنان وعلى ضرورة الانصهار الوطني، خصوصا ان لبنان المغترب يقف الى جانب لبنان المقيم وهو يعطي المثل الصالح في التضامن في ما بين افراد الجالية على انتماءاتهم كافة".

واعتبر ان "لبنان والمنطقة برمتها يمران بمحطة مفصلية وليس المسيحيين فقط، فالحرب لم ولن توفر احدا ولا تميز بين انسان وآخر. وعلينا جميعا ان نتحمل مسؤولية انقاذ بلادنا وهذا ما لن يحصل الا بالتضامن والتكاتف ونبذ الصراعات وابعاد المصالح الشخصية والنظر بعين الحكمة الى تطورات المنطقة والعمل وفق مصلحة شعوبنا".

ودعا الى "مزيد من الحوار والانفتاح الذي هو السبيل الناجع للانفاذ"، مضيفاً "ليتنا نقتدي بالوحدة والوفاق والسلام الذي يسيطر على ابناء الجالية في بلدان االاغتراب".