"حزب الله": استهدفنا موقعي ‏السماقة والرمتا وحققنا اصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:10 من مساء يوم السبت 03-02-2024 موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، أكّد "حزب الله"، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:15 من مساء يوم السبت 03-02-2024 موقع ‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة.".