أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، الى أنه "بتاريخ 25-1-2024، ادّعت إدارة الجامعة الأميركيّة في بيروت، لدى فصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، ضدّ مجهول بجرم سرقة أعدادٍ كبيرة من الحواسيب المحمولة (Laptops)، من داخل أحد مستودعاتها".
وكشفت المديرية، أنه "من خلال المتابعة والتحريّات، تمكّن عناصر الفصيلة من تحديد هويّة المتورط، ويدعى أ. د. (مواليد عام 1988، لبناني). تمّ ضبط كميّة من الحواسيب المسروقة، وأعيدت إلى الجهة المدّعية. وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطن لقيامه بسرقة حواسيب من الجامعة الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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