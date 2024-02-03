كاميرون: بريطانيا يمكن أن نعترف بالدولة الفلسطينية قبل اتفاق السلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، مساء اليوم الخميس الأول من فبراير 2024، أن بلاده "يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية" قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به كاميرون لوكالة "أسوشيتد برس"، خلال زيارة أجراها إلى لبنان، بهدف تهدئة التوتر الإقليمي الراهن.

وقال كاميرون، إن بريطانيا "يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين".

وأضاف أنه "لا يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما بقيت حركة حماس في غزة، ولكن يمكن أن يتم ذلك بينما تستمر المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين".

وأكد أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين المستقلة "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن يجب ألا ينتظر حتى نهايتها".

ولفت كاميرون إلى أن هذا الاحتمال "حيوي للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة".

المصدر : وكالات