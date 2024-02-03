أشار رئيس مستوطنة المطلة ديفيد أزولاي، إلى أنّ "80 ألف مستوطن إسرائيلي نزحوا من منازلهم وتضرر 130 منزل نتيجة القذائف على طول الحدود مع لبنان، وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي، في مقابلة لهيئة البث الإسرائيلية، أنّ "المستوطنين ليسوا شعبا حرا في بلادهم، وهو عار على الشعب الإسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية صامتة أمام استمرار مد نزوح هؤلاء المستوطنين عن منازلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مستوطنة المطلة: 80 ألف إسرائيلي نزحوا من منازلهم وتضرر 130 منها ونحن لسنا شعبًا حرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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