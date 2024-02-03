هنية التقى رئيس جهاز المخابرات التركي وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن والوفد المرافق، وبحث خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى.
وأكد المجتمعون، خلال اللقاء على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي أساس الاستقرار في المنطقة".
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