لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تصالح مرتضى منصور مع لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات أمام النيابة، بحسب مصدر مقرب من رئيس الزمالك السابق.

يأتي التصالح قبل نظر محكمة النقض جلسة طعن "منصور" على حبسه 6 أشهر "واجبة النفاذ" وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف موظفة المركزي للمحاسبات.

وتنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمن قدم الشكوى وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور - جرائم السب والقذف - إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

واستنادًا إلى المادة السالفة، فإن التصالح وتنازل موظفة المركزي للمحاسبات، قد يمهد لتخفيف عقوبة مرتضى منصور أمام النقض، أو انقضاء الدعوى بالتنازل.

كانت النيابة نسبت للمتهم مرتضى منصور، أنه في الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021 قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر(على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.

وأسندت النيابة لمرتضى منصور سبّ المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، كما نسبت له تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

يذكر أن محكمة النقض قضت، في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ - قضى عقوبته- ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.