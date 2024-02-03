اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت الموافق 3/2/2024، عن الكشوف الأولية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة.

وتبدأ اللجنة القضائية فى تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهى من الفصل فى الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.