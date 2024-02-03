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اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت الموافق 3/2/2024، عن الكشوف الأولية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة. 

وتبدأ اللجنة القضائية فى تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهى من الفصل فى الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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