شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات المستحقة لدعم تكافـل فى قانون الضمان الاجتماعى قبل مناقشته بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والذى من المنتظر أن يتم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.

وحدد مشروع القانون فى المادة (٦) الفئات التى يتم صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" لها وهى الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء والأسرة المعالة وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل و أسرة المجند وأسرة مهجورة العائل.

واشترط القانون فى المادة (٧) لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوريومنتظم الالتزام بمشروطية الصحة والتى تتمثل فى المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن 6 سنوات) و الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء والمتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة بالاضافة الى الالتزام بمشروطية التعليم والتى تتمثل فى إلحاق الأبناء في السن الدراسي (6- 18 سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي وبنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي والحاق الأبناء في السن الدراسي (١٨- ٢٦ سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي ويستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، أو الرسوب نتيجة ظروف قهرية، أوإتمام الدراسـة قبـل السـن المحـدد، وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريراً بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.

وفي حالة عدم التزام الأسر بالمشروطية وبعد التنبيه عليها اوجب القانون ف المادة ٨ ان يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي "تكافل"، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي (تكافـل)، فـي حالـة عـدم الالتزام للمرة الثانية، ويتم استرداد 30% من قيمة مساعدة الدعم حال التزام الأسرة.

ويتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي (تكافـل)، فـي حالـة عـدم الالتزام للمرة الثالثة، ويتم استرداد ۳۰% فقط من قيمة الدعم النقدي حال التزام الأسرة.

ويتم وقف الدعم النقدي نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعـد مـرورسـنـة مـن الإيقاف وذلـك بـنـاء عـلـى طلـب يـقـدم مـن الأسـرة المستفيدة، وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وعرف القانون الدعم النقدي المشروط " تكافل بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء، فى حين عرف الدعم النقدي غير المشروط " كرامـة "بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.

ويأتى مشروع القانون كما أكدت التفاصيل الإيضاحية لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري ، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة

ويتبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية