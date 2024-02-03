استقبل رئيس حزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، النائبة عن الحزب الإشتراكي الإسباني هناء جلّول، بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، حيث تم عرض للمستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط التقى النائبة الاسبانية هناء جلول وعرضا المستجدات الراهنة في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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