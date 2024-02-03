شكرا لقرائتكم خبر الزواج قبل انتهاء العدة يكلف خان 7 سنوات سجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة محلية في باكستان أمس حكما بالسجن 7 سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته لمخالفتهما قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج.

وتزوج نجم الكريكيت الذي تحول للسياسة بشرى بيبي للمرة الثالثة في 2018، وواجه مزاعم بمخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج بعدما ادعى زوج بيبي السابق أنها تزوجت خان قبل انتهاء فترة العدة بعد طلاقهما.

وقال المحامي جوهر خان رئيس حزب حركة الإنصاف للصحفيين في العاصمة «هذه قضية مخزية للإيذاء السياسي، سوف يطعنان على الحكم في محكمة أعلى درجة».