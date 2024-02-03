الزواج قبل انتهاء العدة يكلف خان 7 سنوات سجن

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وتزوج نجم الكريكيت الذي تحول للسياسة بشرى بيبي للمرة الثالثة في 2018، وواجه مزاعم بمخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج بعدما ادعى زوج بيبي السابق أنها تزوجت خان قبل انتهاء فترة العدة بعد طلاقهما.
وقال المحامي جوهر خان رئيس حزب حركة الإنصاف للصحفيين في العاصمة «هذه قضية مخزية للإيذاء السياسي، سوف يطعنان على الحكم في محكمة أعلى درجة».
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