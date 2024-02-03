الحملة الشعبية السعودية توزع المواد الغذائية في رفح

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وقال المركز «إن المساعدات تأتي في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
على صعيد آخر، وزع المركز أمس، 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا والنازحة في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 16.677 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
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