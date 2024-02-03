شكرا لقرائتكم خبر الحملة الشعبية السعودية توزع المواد الغذائية في رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المواد الغذائية الأساسية في خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وقال المركز «إن المساعدات تأتي في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

على صعيد آخر، وزع المركز أمس، 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا والنازحة في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 16.677 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.