%60 من الصيادين بالحديدة خسروا أرزاقهم بسبب الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت السلطات المحلية في محافظة الحديدة أن نحو 60% من الصيادين في المحافظة خسروا أرزاقهم، بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وقال المدير العام لمكتب الإعلام بمحافظة الحديدة علي حميد الأهدل، إن نحو 300 ألف شخص في الحديدة يعملون في مهنة الاصطياد، 60% منهم فقدوا أعمالهم جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.

وأوضح أن العمليات العدائية الحوثية قبالة سواحل الحديدة منذ 2018، تسببت في مقتل 71 صيادا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية عطلت غالب مراكز الإنزال السمكي في المحافظة، وأجبرت بعض الصيادين على تأجير قواربهم لها، في حين دفعت بآخرين إلى التجديف بالقرب من الفرقاطات الغربية لتقديمهم كباش فداء لأعمالهم العدائية ضد القوات الأجنبية.

ولفت إلى أن السلطات المحلية في المحافظة سجلت فقدان 40 صيادا خلال الفترة الماضية. وأقرت جماعة الحوثي بمقتل نحو 90 من عناصرها، في يناير 2024، 82% منهم بمعارك ضد القوات الحكومية، و18% بالضربات الأمريكية البريطانية، ردا على هجمات الجماعة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

على صعيد آخر، جددت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استهداف مواقع وثكنات ميليشيات الحوثي في محافظات صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، ومحافظة حجة المجاورة، في رد على تصعيد الحوثيين وهجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، وعقب ساعات من تبني الجماعة أهدافا محددة في إيلات جنوب إسرائيل، بصواريخ باليستية.

وتركزت 4 غارات على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة، ويأتي هذا التصعيد عقب استهداف ميليشيات الحوثي سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر، كانت متجهة إلى إسرائيل بـ صواريخ بحرية، استهداف سفينة شحن جديدة، وتنفيذهم أول هجوم بالزوارق المفخخة منذ بدء التصعيد.

وسبق ذلك إعلان القيادة المركزية الأمريكية، إسقاط طائرة مسيرة في خليج عدن، وتدمير زورق غير مأهول تابع لجماعة الحوثي في البحر الأحمر «كان يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة».

وكان زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، اتهم كلا من لندن وواشنطن بالفشل في مهمتيهما بالبحر الأحمر، في إشارة إلى وقف هجمات الجماعة على سفن الشحن في هذا الممر المهم دوليا.

وعد أن أبرز دليل على هذا الفشل «محاولة أميركا طلب مساعدة الصين لوقف الهجمات»، حسب قوله. كما كرر عزم أنصاره واستمرارهم في استهداف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل، فضلا عن السفن البريطانية أو الأميركية التي تضرب مواقع الجماعة في اليمن، حسب زعمه.

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