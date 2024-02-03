شكرا لقرائتكم خبر سقوط عنصرين من «أمل» اللبنانية في قصف إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت مصادر لبنانية إلى مقتل عنصرين من الحركة إثر غارة معادية على منزل في بليدا.
بدورها، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «العدو الإسرائيلي أطلق ليل أمس قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين ووادي حامول بالقطاع الغربي، وعلى أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط».
ووفق الوكالة، دوى صوت انفجار صاروخ اعتراضي فوق منطقة صور والساحل البحري، لافتة إلى أن العدو الإسرائيلي أطلق فجر اليوم نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة باتجاه جبل اللبونة أطراف بلدة الناقورة، كما أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، في القطاعين الغربي والأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط عنصرين من «أمل» اللبنانية في قصف إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.