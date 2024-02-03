شكرا لقرائتكم خبر سقوط عنصرين من «أمل» اللبنانية في قصف إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حركة أمل الشيعية اللبنانية أمس مقتل اثنين من عناصرها في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، الليلة الماضية.

وأشارت مصادر لبنانية إلى مقتل عنصرين من الحركة إثر غارة معادية على منزل في بليدا.

بدورها، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «العدو الإسرائيلي أطلق ليل أمس قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين ووادي حامول بالقطاع الغربي، وعلى أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط».

ووفق الوكالة، دوى صوت انفجار صاروخ اعتراضي فوق منطقة صور والساحل البحري، لافتة إلى أن العدو الإسرائيلي أطلق فجر اليوم نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة باتجاه جبل اللبونة أطراف بلدة الناقورة، كما أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، في القطاعين الغربي والأوسط.