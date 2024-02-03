انت الان تتابع خبر قائمة هدافي آسيا قبل نصف النهائي.. أيمن في الصدارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما يزال لاعب المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر بعد انتهاء الدور ربع النهائي.