قالت إنها كانت معدة لاستهداف سفن.. واشنطن: وجهنا ضربات لصواريخ حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت، إنها نفذت ضربات وصفتها بأنها "دفاعا عن النفس" استهدفت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن أعدها الحوثيون باليمن لضرب سفن في البحر الأحمر.

وحسب وكالة رويترز، فقد أكدت القوات الأمريكية، أنها حددت صواريخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولَين أمريكييَن قولهما، "إن الولايات المتحدة شنت سلسلة من الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن يوم السبت في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل جنود أمريكيين في هجوم الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة، إن المسؤولين لم يقدما اي تفاصيل أخرى عن هذه العمليات.

وكان غارات امريكية بريطانية قد استهدفت مساء السبت عدد من المحافظات اليمنية بينها العاصمة صنعاء، وتعز وحجة والحديدة.