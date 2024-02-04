مشيخة العقل: للتبليغ عن أصحاب الصفحات المسيئة للدين والقيم الأخلاقية وإنزال أشد العقاب بهم

أشار المكتب الاعلامي لمشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، في بيان، الى أنه "يتم الترويج لمواقع وصفحات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل أسماء وشعارات ترمز إلى مدلول ديني، صادرة عن بعض سيّئي النيّة والقصد من المشبوهين والمتحررين، في محاولة خبيثة لابتزاز الشباب واستدراجهم إلى مواضع خطيرة، إضافة إلى محاولات ضرب ركائز المجتمع، وهدم أسس الدين والقيم والأخلاق تحت عنوان الحرية، ممّا يحتّم عدم السكوت عنها والتصدّي الجدّي لها. لذلك ندعو كل صاحب غيرة دينية ونخوة وطنية ومروءة إنسانية إلى التنبّه لهكذا محاولات وإلى رصد أصحاب تلك المواقع والمتعاملين معها والتبليغ عنهم للجهات الدينية والرسمية المسؤولة لمقاضاتهم وإنزال أشد العقاب بهم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية".

وشدد المكتب، أنه "ليكن بعلم الجميع أنّ المجتمع المعروفي لن يسكت بعد اليوم عن مثل هذه التجاوزات الهدّامة ولن يرحم أحداً من هؤلاء المسيئين الضالّين إذا ما تمّ كشفهم والتعرف عليهم".