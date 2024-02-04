بيان أميركي بريطاني: نفذنا غارات على 36 هدفًا تابعًا للحوثيين في 13 موقعًا في اليمن

أعلنت سلطات أميركا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن تنفيذ "غارات على 36 هدفًا تابعًا للحوثيين (حركة أنصار الله) في 13 موقعا في اليمن".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "ABC" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "الجولة التالية الانتقامية لمقتل الجنود في الأردن مستمرّة في هذا الوقت باليمن".

ويأتي ذلك في ربط لسلسلة ضربات أميركية ليل الجمعة على أهداف في العراق وسوريا، بعد مقتل 3 جنود أميركيين بهجوم بالطيران المسيّر على قاعدة أميركية في الأردن، في حين كانت الضربات الأميركية البريطانية تستهدف أهداف لحركة "أنصار الله" في ظلّ استمرار قواتها المسلحة باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنًا مع قطاع غزة الذي يواجه حربًا منذ 7 تشرين الأول.

وفي وقت سابق من ليل السبت، أفادت قناة المسيرة التابعة لحركة أنصار الله في اليمن عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ11 غارة منطقة البرح بمديرية مقبنة ومناطق بمديرية حيفان في محافظة تعز.

كما كشفت عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ3 غارات جبل الجدع بمديرية اللحية ومديرية الصليف في محافظة الحديدة"، مشيرة أيضا إلى استهداف محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء.