نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، إعلانهم "أننا ننفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في اليمن".
هذا، ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، إشارتهم إلى أن "لولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، عن وقوع "عدوان أميركي بريطاني على العاصمة صنعاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أميركيون: تنفيذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران باليمن وقصف 30 هدفا للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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