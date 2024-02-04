مسؤولون أميركيون: تنفيذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران باليمن وقصف 30 هدفا للحوثيين

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، إعلانهم "أننا ننفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في اليمن".

هذا، ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، إشارتهم إلى أن "لولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، عن وقوع "عدوان أميركي بريطاني على العاصمة صنعاء".