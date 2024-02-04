إعلام يمني: 14 غارة أميركية بريطانية استهدفت مناطق بمحافظتي تعز والحديدة

أفادت قناة المسيرة التابعة لحركة أنصار الله في اليمن عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ11 غارة منطقة البرح بمديرية مقبنة ومناطق بمديرية حيفان في محافظة تعز.

كما كشفت عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ3 غارات جبل الجدع بمديرية اللحية ومديرية الصليف في محافظة الحديدة"، مشيرة أيضا إلى استهداف محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، إعلانهم "أننا ننفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في اليمن".

بدورها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، إشارتهم إلى أن "لولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع".