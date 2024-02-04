مسؤولون أميركيون: الجولة التالية الانتقامية لمقتل الجنود في الأردن مستمرة في هذا الوقت باليمن

نقلت شبكة "ABC" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "الجولة التالية الانتقامية لمقتل الجنود في الأردن مستمرّة في هذا الوقت باليمن".

ويأتي ذلك بعد سلسلة ضربات أميركية ليل الجمعة على أهداف في العراق وسوريا، بعد مقتل 3 جنود أميركيين بهجوم بالطيران المسيّر على قاعدة أميركية في الأردن.