نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، أن "إسرائيل ستحتاج 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها، وسيتعين عليها دفع ثمن باهظ لاستعادة الرهائن".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الموساد السابق: إسرائيل ستحتاج 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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