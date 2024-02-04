انت الان تتابع خبر تحديد موعد اجتماع مجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي الأخير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه بطلب روسي لبحث الضربات الأخيرة. وأفادت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة "فرانس برس" بأن الاجتماع سيعقد الاثنين الساعة (21:00 توقيت غرينيتش). وبحسب المصادر ستبحث الجلسة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.





وشنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية في العراق وسوريا وشملت أهداف عدة، قامت بها قاذفات بعيدة المدى، رداً على قصف استهدف قاعدة أمريكية في الأردن اسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود.